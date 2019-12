Crédito: Divulgação

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu em 18/12/2019 na cidade de São José do Rio Preto -SP, a Sra. Marta de Jesus de Souza Silva nascida no dia 21/06/1972 com 47 anos de idade.

Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP.

Era casada com Edmar Oliveira Silva.

Deixa seus filhos Lucas, Ariele e demais familiares.

O sepultamento dar-se-á dia 19/12/2019 às saindo 10h do Velório Municipal de Ibaté-SP para o Cemitério municipal de Ibaté-SP.

