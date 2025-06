Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA TEREZINHA DE JESUS comunica o falecimento do Sr. José Luiz Parella (Zé Parrela), na cidade de São Paulo/SP no dia 28/06/2025, nascido no dia 18/05/1950 aos 75 anos.

Seu corpo será trasladado para Ibaté-SP.

O início do velório será às 10:00 no dia 29/06/2025.

O sepultamento dar-se no dia 29/06/2025 às 14:00hs, saindo do velório municipal de Ibaté-SP, para o Cemitério Municipal de Ibaté/SP.

Leia Também