Faleceu em Ibaté dia 24/05/2025 às 22h50 em Ibate com 82 anos o Sr Gumercindo Cândido . Era viúvo da Sra Terezinha da Silva Cândido . Deixa os filhos José Carlos , Sueli , Maria de Fátima, Valdir , Márcio, Eliana , Sílvia , Paulo Fernando e Mercia . Deixa netos , bisnetos e familiares . O Velório será dia 25/05 das 10h às 14 h no velório Municipal de Ibaté e o sepultamento às 14 h no cemitério Municipal de Ibate .

