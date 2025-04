Faleceu dia 18/04/2025 às 15h18 em São Carlos com 80 anos de idade o Sr Fidelcino Manoel dos Santos. Deixa viuva a Sra Marinalva Batista dos Santos, os filhos Reginaldo, Reinaldo, Ronaldo, netos e familiares. O velório previsto para o dia 19/04/2025 das 12h as 16h no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento as 16h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

