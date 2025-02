Funerária São Carlos -

Faleceu dia 17/02/2015 as 13h57 com 46 anos de idade Marcelo Henrique Prado . Era Solteiro , deixa os pais Jair e Ana Maria , irmãos e familiares . O Velório está previsto para o dia 18/02/2025 das 7h as 10h45 no velório Municipal e o sepultamento no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

