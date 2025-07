Faleceu dia 03/07/2025 às 17h17 em São Carlos , com 90 anos, a Sra Léa Andriani da Porciúncula .

Deixa viúvo o Sr Armando Ferraz da Porciúncula , o filho Marcelo Porciúncula , netos, bisneta e familiares .

Velório previsto para dia 04/07 das 12h às 16h no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 16h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.