Faleceu dia 25/02/2025 às 4h com 70 ano de idade o Sr Edson Cornetta. Deixa viuva a Sra Vera Lucia Picharillo Cornetta. Os filhos Cristiane, Franscislaine, Jose Augusto, netas e familiares. O velório no velorio Municipal das 11h as 15h e o sepultamento as 15h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

