Faleceu dia 06/06/2025 em São Carlos com 87 anos a Sra Luzia Pereira. Deixa a filha Adélia e familiares. O velório hj dia 07/06 das 13h às 17 h no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 17 h no cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo.

