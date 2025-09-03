Funerária São Carlos informa notas de falecimento

(16) 99963-6036
NOTA DE FALECIMENTO 

Faleceu dia 03/09/2025 em Valinhos com 72 anos a Sra Maria Aparecida Gonçalves.

 Deixa a mãe Dalva Pinheiro Gonçalves , o filho Guilherme Gonçalves Cintra Cardoso , irmãos.

Seu corpo foi translado para São Carlos e o velório está previsto para dia 04/09/2025 das 7h às 11h15 no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento  dia 04 as 11h15 no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.            
 

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu dia 03/09/2025 em São Carlos com 95 anos o Sr Osvaldo Correia Nobre .
 

Era viúvo e deixa os filhos Luís Carlos , Osvaldo , Isidoro , Andréia , netos , bisneto e familiares.

O velório está previsto para dia 04/09/2025 das  10h30 às 14h30 no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento dia 04 às 14h30 no cemitério municipal Nossa Senhora do Carmo.

