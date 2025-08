Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Faleceu dia 31/07/2025 às 20h50 com 72 anos a Sra Maria Ordalia da Silva Barbosa. Deixa viúvo o Sr Vicente Cesar Barbosa, os filhos Christian Vicente Jr , Chrislaine, netos e familiares. O velório esta previsto para dia 01/08/2025 das 13h às 17h no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento as 17hs no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Faleceu em São Paulo com 83 anos o Sr Francisco Adelino Bellasco. Deixa viuva a Sra Maria de Lourdes Moraes de Bellasco , os filhos Fabiana, Cleber, Klaus, netos e familiares. O corpo foi transladado para Matão-sp e o sepultamento dia 01/08/2025 às13 h no cemitério Municipal de Matão.

