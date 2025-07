Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Faleceu dia 19/07/2025 a 1h32 em São Carlos com 58 anos Ananias dos Santos

Deixa irmãos sobrinhos e familiares .

O velório está previsto para as 12h30 às 16h30 no velório municipal nossa senhora do Carmo e o sepultamento às 16h30 no cemitério Nossa senhora do Carmo

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu dia 18/07/2025 em Guatapará com 53 anos o Sr Márcio Antônio de Souza .

Deixa o pai José Valeme , filhos e familiares .

O sepultamento está previsto para o dia 19/07 no cemitério municipal de Guatapara .