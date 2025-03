FunerÃ¡ria SÃ£o Carlos informa notas de falecimento

Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Faleceu sexta-feira, 7, às 18h20 em Suzano/SP, com 81 anos, Antonio Spinoza. Era solteiro e deixa familiares. Seu corpo foi transladado para Rincão/SP e o sepultamento deu-se sábado, 8, às 16h no Cemitério Municipal de Rincão.

Faleceu sábado, 8, às 10h25 em Santa Eudoxia com 75 anos, Onofre Marques Gomes. Deixa viúva Manoelita da Silva Gomes, os filhos Claudia, Claudinei, Regiane, Sandra, netos e familiares. Seu corpo foi transladado para Tambaú e o sepultamento deu-se domingo, 9, às 9h no Cemitério Municipal de Tambaú

Faleceu domingo, 9, às 11h em São Carlos, com 76 anos, Luis Celso Chiuzolo. Deixa viuva Yeda Gabriel Chiuzolo, os filhos Carina, Felipe, netos e familiares. O velório será nesta segunda-feira, 10, das 7h às 11h15 e o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Faleceu segunda-feira, 10, à 1h em São Carlos, com 92 anos, Luzia Marcussi Fracola. Era viúva de Argeu Fracola. Deixa os filhos Rudmar, Silvia, Argeu, netos, bisnetos, tataraneta e familiares. O velório está previsto para às 11h às 15h desta segunda-feira, 10, e o sepultamento no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

Leia Também