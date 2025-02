Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Faleceu dia 27/02/2025 às 16h55 com 86 anos de idade o Sra Hilaria do Amaral Barboza. Era viuva de João Barboza. Deixa os filhos José Carlos, Maria Olivia,Cleonice netos, bisnetos e familiares. O velório previsto no Velorio Municipal de Ibaté dia 28/02/2025 das 13h as 16h e o sepultamento as 16h no cemitério Municipal de Ibaté .

Faleceu dia 27/02/2025 às 13h15 com 62 anos de idade o Sr Claudemir dos Santos. Deixa viuva a Sra Leila Mendes , os filhos Suelen Amanda, Hugo, Julia netos e familiares. O velório previsto Municipal dia 28/02/2025 das 12h as 16h e o sepultamento as 16h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

