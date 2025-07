Funerária São Carlos -

Faleceu dia 09/07/2025 às 23h51 em São Carlos com 71 anos de idade o Sr Antônio Augusto Neto .

Deixa viúva a Sra Ivone Aparecida de Oliveira Augusto , o filho Rogério , neta e familiares .

O velório está previsto para hj dia 10 das 10h30 às 14h30 no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 14h30 no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

