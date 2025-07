Funerária São Carlos informa notas de falecimento

Funerária São Carlos -

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu dia 03/07/2025 em Ibaté com 90 anos a Sra Irene Thomáz Soares.Era viúva de Flávio Soares .

Deixa os filhos Claudineia,Clarice,Cleusa,Cleonice, Flávio Soares Filho, netos, bisnetos , tataraneta, genros e familiares .

0 velório previsto das 12h30 às 16h30 no velório Municipal de Ibaté e o sepultamento às 16h30 no cemitério municipal de Ibaté .

NOTA DE FALECIMENTO

Faleceu dia 03/07/2025 em São Carlos com 94 anos o Sr Ilno Aparecido Graciano. Deixa viúva a Sra Izabel Maria Graciano , os filhos Milton, Sebastiana, Izabel , Sérgio , Rosineia. Amélia , Agnaldo , netos , bisnetos , tataranetos e familiares . O velório previsto das 12h às 16h no velório Municipal nossa senhora do Carmo e o sepultamento dia 04/07/2025 no cemitério municipal de Guariba.

