Funerária São Carlos -

Faleceu dia 16/06/2025 às 17h55, em São Carlos com 71 anos o Sr José Renato Silva. Deixa a mãe Annunciata Parreli Silva, a irmã Ligia Maria Silva e Souza , o cunhado José Alexandrino Souza, os sobrinhos Daniel e Sharmila e familiares.

O velório será das 11h30 às 15h30 no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento as 15h30 no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

