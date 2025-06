Faleceu hoje dia 14 às 10h15 em São Carlos , com 66 anos o Sr Damião Ramos . Deixa viúva a Sra Isabel , os filhos Elisangela , Edvair , Daiane , Damião , netos, bisnetos e familiares. O velório hj das 14h às 17hs no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 17h no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

