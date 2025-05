Compartilhar no facebook

Faleceu segunda-feira, 5, às 12h38 em São Carlos, com 72 anos, José Carlos Crempe. Era viúvo de Neusa Aparecida Bacchine Crempe. Deixa os filhos Evandro, Vanessa e familiares.

O velório está para segunda-feira, 5, das 15h30 às 17h no Memorial Sinsef e o sepultamento às 17h15 no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

