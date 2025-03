Compartilhar no facebook

Faleceu dia 31/03/2025 às 7h58 em São Carlos com 63 anos a Sra Ligia Maria Musetti. Era solteiro e deixa irmãos, sobrinhos e familiares. O velório será dia 01/04/2025 das 7 às 10h45 no Velório Municipal e o sepultamento às 11h15 no cemitério Municipal Santo Antonio de Pádua.

