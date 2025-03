Compartilhar no facebook

Crédito: Divulgação

Faleceu segunda-feira, 24, às 7h33 em São Carlos , com 71 anos, José Leite da Silva. Deixa viúva Anésia Maria de Lima Leite, os filhos Edilson, Edilma, Evaldo, Valdir, Eliane, netos, bisnetos e familiares.

O velório está previsto das 13h30 às 16h30 no velório municipal de Ibaté e o sepultamento às 16h30 no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

