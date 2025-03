Compartilhar no facebook

Faleceu sábado, 8, às 18h30 em São Carlos com 84 anos, Maria Aparecida Biasoli Mattioli. Deixa viúvo Olivio Mattioli, os filhos Paulo, Carlos, netos e familiares. O sepultamento deu-se domingo, 9, 16h30 no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

