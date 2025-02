Funerária São Carlos comunica o falecimento de Shirley Magalhães Petitto, com 70 anos em São Carlos às 12h02 do dia 9/2/2025. Deixa viúvo Marcos Petitto os filhos Tatiane, Juliana, Marcos Alessandro, neto e familiares. O velório será dia 10/2/2025 das 10h às 14h no velório municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 14h30 no cemitério Santo Antonio de Pádua.

Leia Também