Funerária São Carlos -

Funerária São Carlos comunica o falecimento de Oiti Pinton da Roza às 11h42 do dia 27-11-2024 em São Carlos com 69 anos de idade.

Deixa viúva a Sra .Luciana Lopes da Roza e os filhos Renato, Artur, netos e familiares

O velório dia 28-11-2024 das 7h às 11h 15 no Velório Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento no cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

