Funerária São Carlos informa notas de falecimento

NOTA DE FALECIMENTO

Funerária São Carlos comunica o falecimento de Lourdes Nery dos Santos Caldeira as 10 horas do dia 22-11-2024 em São Carlos com 76 anos de idade.

Deixa viuvo o sr. Pedro Caldeira Neto, a filha Patricia Nery Caldeira Moreno, netos e familiares.

O velório dia 23-11-2024 das 13 as 17 horas no Velório Nossa Senhora do Carmo. O sepultamento as 17 horas no Cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

