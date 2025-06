Faleceu dia 24/06/2025 às 20h56 em São Carlos com 78 anos a Sra Maria Aparecida Gerônimo.

Deixa os filhos Marcos , Márcia , Fernando, netos , bisneta e familiares .

O Velório está previsto hj dia 25 das 12h às 16h no velório Municipal Nossa Senhora do Carmo e o sepultamento às 16 h no cemitério Municipal Nossa senhora do Carmo .

