Funerária São Carlos, comunica que faleceu nesta segunda-feira, 30 às 10h53 em São Carlos, com 60 anos o Sr. Adão Motta. Deixa viúva a Sra. Cleide Machado Motta, os filhos Jennifer, José Adão, Eva Cristina, netos e familiares. O Velório será nesta terça-feira, 31, das 7h às 10h45 no velório municipal de São Carlos e o sepultamento às 11h15 no cemitério Santo Antônio de Pádua.

