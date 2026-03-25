FunerÃ¡ria Nova JerusalÃ©m informa o falecimento de Antonio Carlos de Oliveira

O velório será realizado dia 25/03/2026 a partir das 15:30hs e seu sepultamento dia 25/03/2026 às 16:30hs, saindo seu féretro do Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informou o falecimento do SR.ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA.

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 25/03/2026 em São Carlos – SP o SR. ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA com 63 anos de idade. Era conhecido como “Carlos Ronin”, foi professor de Jiu- jitsu por 20 anos e idealizador do projeto social Reação Ronin JJ.