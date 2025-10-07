(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Nova Jerusalém informa notas de falecimento

07 Out 2025 - 10h57Por Jessica
NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 06/10/2025 em São Carlos - SP o SR. SIDNEY BENEVENUTO BOIANI com 85 anos de idade, seu velório será realizado dia 07/10/2025 a partir das 10:30hs e seu sepultamento dia 07/10/2025 às 14:30hs, saindo seu féretro do

Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo. 

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 06/10/2025 em São Carlos - SP o SR. MARCO AURELIO DE OLIVEIRA com 41 anos de idade, seu velório será realizado dia 07/10/2025 a partir das 14:00hs e seu sepultamento dia 07/10/2025 às 17:00hs, saindo seu féretro do

Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.  

NOTA DE FALECIMENTO

FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 05/10/2025 em São Carlos - SP a SRA. NOELI LAURA RODRIGUES com 38 anos de idade, seu velório será realizado dia 07/10/2025 a partir das 15:00hs e seu sepultamento dia 07/10/2025 às 15:30hs, saindo seu féretro do

Velório Municipal N. S. do Carmo para o cemitério Municipal N. S. do Carmo.  

