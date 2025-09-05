(16) 99963-6036
sexta, 05 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Nova Jerusalém informa nota de falecimento

05 Set 2025 - 09h39Por Jéssica C.R.
NOTA DE FALECIMENTO
 
FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu dia 03/09/2025 em São Carlos - SP o SR.SERGIO CARLOS
ARGUERO com 67 anos de idade.
 
Era viúvo de Sueli e deixa as filhas Aline, Ariane, Adriele e netos, seu velório será realizado dia 05/09/2025 a partir das 12:00hs e seu sepultamento dia 05/09/2025 às 16:00hs, saindo seu féretro do velório Jardim da Paz para ser sepultado no cemitério Jardim da Paz.
 
