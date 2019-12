A FUNERÁRIA NOVA JERUSALÉM informa que faleceu quarta-feira, 18, às 12h55 em São Carlos, a SRA. LUIZA TRAVAGINE MILANEZ com 74 anos de idade.

Seu seu sepultamento será realizado quinta-feira, 19, às 11h15 saindo seu féretro do Velório Municipal Nossa Senhora do Carmo para o cemitério Municipal Nossa Senhora do Carmo.

