segunda, 01 de setembro de 2025
Obituário

Funerária Fernandes informa notas de falecimento

01 Set 2025 - 12h44Por Jéssica C.R.
NOTA DE FALECIMENTO
 
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Dulcinéia  Felicia de Oliveira, aos 62 anos, ocorrido dia 31/08/2025, em São Carlos SP.
 
Deixa viúvo Sr. José Belchior de Oliveira, os filhos Jeferson de Oliveira, Jairo de Oliveira e seus familiares. 
 
O velório será nesta segunda-feira, 01, a partir das 11:00h no Velório Municipal de São Carlos  e o sepultamento às 15:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
 
A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.
 
NOTA DE FALECIMENTO
 
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de  Claudinei Claudino, aos 59 anos, ocorrido dia 31/08/2025, em São Carlos SP.
 
Deixa os filhos Akitunde, Quinzetandara, Rossani Maru, Maruan, Caio, Natan  e seus familiares. 
 
O velório será nesta segunda-feira, 01, a partir das 12:00h no Velório Municipal de São Carlos  e o sepultamento às 16:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
 
A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

