Funerária Fernandes informa notas de falecimento

Funerária Fernandes -
NOTA DE FALECIMENTOA Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Dulcinéia Felicia de Oliveira, aos 62 anos, ocorrido dia 31/08/2025, em São Carlos SP.
Deixa viúvo Sr. José Belchior de Oliveira, os filhos Jeferson de Oliveira, Jairo de Oliveira e seus familiares.
O velório será nesta segunda-feira, 01, a partir das 11:00h no Velório Municipal de São Carlos e o sepultamento às 15:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
NOTA DE FALECIMENTO
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Claudinei Claudino, aos 59 anos, ocorrido dia 31/08/2025, em São Carlos SP.
Deixa os filhos Akitunde, Quinzetandara, Rossani Maru, Maruan, Caio, Natan e seus familiares.
O velório será nesta segunda-feira, 01, a partir das 12:00h no Velório Municipal de São Carlos e o sepultamento às 16:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.