Funerária Fernandes informa notas de falecimento

Deixa sua esposa Selma Sanches e seus filhos André, João Paulo, Luciana e seus familiares.



O velório será nesta Sexta-Feira, 06, a partir das 07:15h no Velório Municipal e o sepultamento às 11:15h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

NOTA DE FALECIMENTO