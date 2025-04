Funerária Fernandes informa notas de falecimento

Compartilhar no facebook

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Maria Aparecida de Souza Caires, 94 anos, ocorrido segunda-feira, 14, em São Carlos.

Era viúva. Deixa os filhos Antonia, Osmar, Eva, Elvira, Izabel, Rosa, Jorge, João Pedro, José Adão e seus familiares.

O velório será nesta terça-feira, 15, a partir das 10h30 e sepultamento às 14h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

--

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Leonardo Antonio Moreira (mais conhecido como Nardo Chaveiro), 62 anos, ocorrido terça-feira, 15, em São Carlos.

Era casado com Márcia Cristina de Aguiar. Deixa a filha Ana Carolina e seus familiares.

O velório será nesta terça-feira, 15, a partir das 13h na Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na rua Francisco Stella, s/nº, Chácara Parque Clube e sepultamento às 17h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

