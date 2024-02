Funerária Fernandes informa notas de falecimento

SIGA O SCA NO

Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra. Ginette Martelli Guillardi, com 89 anos, ocorrido no dia 13/02/2024, em São Carlos-SP

Era viúva, deixa as filhas Margarete e Rejane.

O início do velório está previsto para às 11:45 hs do dia 14/02/2024 no Memorial Grupo Vida na Rua José de Alencar, 539- Vila Costa do Sol.

E o sepultamento às 16:00 hs, saindo o féretro em cortejo às 15:45 hs para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

______________________________________________________________________

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento da Sra. Rosa Drape Botelho, com 86 anos, ocorrido no dia 13/02/2024, em São Carlos-SP

Era viúva, deixa os filhos Rosângela e Lourival.

O início do velório está previsto para às 10:30 hs do dia 14/02/2024 no velório Municipal de Ibaté-SP.

E o sepultamento às 13:30 hs, saindo o féretro para o Cemitério Municipal de Ibaté.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Leia Também