(16) 99963-6036
quinta, 02 de outubro de 2025
Obituário

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

02 Out 2025 - 08h42Por Jessica Carvalho R.
SIGA O SCA NO
São Carlos Agora no Google News
Funerária Fernandes - Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Aristina Rodrigues Pereira, aos 82 anos, ocorrido dia 01/10/2025, em São Carlos-SP.

Deixa seu esposo Roberto Nunes Pereira e seus filhos Maria, José, Rubens, Maurício, André, Vivian e Valeria e seus familiares. 

O velório será nesta Quinta-Feira ,02, a partir das 10:30h no Velório Municipal e o sepultamento às 14:30h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências
 

Leia Também

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa
Obituário09h23 - 02 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa notas de falecimento e convite de missa

Nova Funerária informa notas de falecimento
Obituário09h18 - 02 Out 2025

Nova Funerária informa notas de falecimento

SAMU está de luto após morte da mãe de condutor socorrista
Obituário12h00 - 01 Out 2025

SAMU está de luto após morte da mãe de condutor socorrista

Nova Funerária informa nota de falecimento
Obituário10h51 - 01 Out 2025

Nova Funerária informa nota de falecimento

Grupo Santa Cruz informa convite de missa
Obituário10h29 - 01 Out 2025

Grupo Santa Cruz informa convite de missa

Últimas Notícias