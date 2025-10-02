Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Fernandes -

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Aristina Rodrigues Pereira, aos 82 anos, ocorrido dia 01/10/2025, em São Carlos-SP.

Deixa seu esposo Roberto Nunes Pereira e seus filhos Maria, José, Rubens, Maurício, André, Vivian e Valeria e seus familiares.

O velório será nesta Quinta-Feira ,02, a partir das 10:30h no Velório Municipal e o sepultamento às 14:30h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências



