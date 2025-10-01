Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Deixa viúvo o Sr. Antonio Marcos Beltrame, os filhos Marcos André,Maria Estela e seus familiares.

O velório será nesta (Quarta-Feira),dia 01, a partir das 10:30h no Velório Municipal e o sepultamento às 14:30h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Família enlutada agradece as manifestações de carinho.

Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos.