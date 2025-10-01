Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Fernandes -
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Marlene Righetti Caetano Beltrame, aos 73 anos, ocorrido dia 30/09/2025, em São Carlos-SP.
Deixa viúvo o Sr. Antonio Marcos Beltrame, os filhos Marcos André,Maria Estela e seus familiares.
O velório será nesta (Quarta-Feira),dia 01, a partir das 10:30h no Velório Municipal e o sepultamento às 14:30h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
A Família enlutada agradece as manifestações de carinho.
Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos.