Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Fernandes -
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de João Roque Varela, aos 82 anos, ocorrido dia 24/09/2025, em São Carlos-SP.
A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências
Deixa sua esposa Shirlei Aparecida Simone Varela e seus filhos João, Adriana, Silvia, Silvana e seus familiares.
O velório será nesta Quinta-Feira ,25, a partir da 13:00h no Velório Municipal e o sepultamento às 16:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
