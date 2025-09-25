(16) 99963-6036
Obituário

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

25 Set 2025 - 11h09Por Jessica Carvalho R.
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de João Roque Varela, aos 82 anos, ocorrido dia 24/09/2025, em São Carlos-SP.
 
Deixa sua esposa Shirlei Aparecida Simone Varela e seus filhos João, Adriana, Silvia, Silvana e seus familiares. 
 
O velório será nesta Quinta-Feira ,25, a partir da 13:00h no Velório Municipal e o sepultamento às 16:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências
 
 
 
 

