Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Funerária Fernandes -
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Alcir Militão da Silva, aos 85 anos, ocorrido dia 10/08/2025, em São Carlos-SP.
A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências
Deixa sua esposa Marta Pinheiro Militão e seus filhos Alcir, Cecilia e seus familiares.
O velório será nesta Segunda-Feira, 11, a partir das 07:00h no Velório Municipal e o sepultamento às 10:45h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.
