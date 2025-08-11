(16) 99963-6036
segunda, 11 de agosto de 2025
Obituário

Funerária Fernandes informa nota de falecimento

11 Ago 2025 - 08h46Por Jéssica C.R.
É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Alcir Militão da Silva, aos 85 anos, ocorrido dia 10/08/2025, em São Carlos-SP.
 
Deixa sua esposa Marta Pinheiro Militão e seus filhos Alcir, Cecilia e seus familiares. 
 
O velório será nesta Segunda-Feira, 11, a partir das 07:00h no Velório Municipal e o sepultamento às 10:45h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências
 
 
 
 
 
 

