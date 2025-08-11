Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Deixa sua esposa Marta Pinheiro Militão e seus filhos Alcir, Cecilia e seus familiares.

O velório será nesta Segunda-Feira, 11, a partir das 07:00h no Velório Municipal e o sepultamento às 10:45h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências