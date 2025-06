Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Deixa viúva a Sra. Aparecida Alves Teixeira de Mendonça, os filhos João Augusto, José Aparecido, José Alexandre (in memorian) e seus Familiares.

O velório será nesta Sexta-Feira ,27, a partir das 11:00h no Velório Municipal e o sepultamento às 15:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.