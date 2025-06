Deixa seu esposo Francisco Moreira, e seus filhos Melkzedekue, Ben Hesed, Wesley e Familiares e amigos.

O velório ocorrerá 10/06/2025, à partir das 08:00hs no

Velório Jardim da Paz e o Sepultamento às 10:00 hs no Cemitério Jardim da Paz.

À família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Comunicamos com pesar o falecimento de Raquel Mara de Alcântara Moreira, com 60 anos, ocorrido no dia 09/06/2025, em São Carlos.