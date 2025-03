Compartilhar no facebook

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Elisângela Bernardi, 68 anos, ocorrido nesta segunda-feira, 10, em São Carlos. Era viúva. Deixa os filhos Samara, Scheiva e Niels e seus Familiares.

O velório será às 13h desta segunda-feira, 10, no velório municipal e o sepultamento às 17h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

