Funerária Fernandes informa nota de falecimento

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr.Eidoguimar Bernardino Gomes, com 71 anos, ocorrido no dia 16/12/2024, em São Carlos-SP.

Deixa viúva a Sra. Márcia Ornellas Lima, os filhos Cinthia e Edimilson, familiares e amigos.

O velório dar-se-à (hoje) 17/12/2024, à partir das 12:30 hs noVelório Municipal e o Sepultamento às 16:30 hs no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

CONVITE PARA MISSA DE 30º DIA

A família do Sr. José Eduardo Marino, agradecida pelas demonstrações de amizade e carinho, recebidas de seus parentes e amigos, comunicam que a missa de 30º (Trigésimo) dia será celebrada dia 21/12/2024 (Sábado) às 18:00 hs, no Santuário Nossa Senhora Aparecida da Babilônia.

Por mais este ato de amizade e religião, antecipa seus sinceros agradecimentos.