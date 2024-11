Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Comunicamos com pesar o falecimento da Sra. Alice de Almeida Silva Rosalen, com 95 anos, ocorrido no dia 23/11/2024, em São Carlos.

Era viúva e deixa os filhos Fernando, Alexandre, Davi, seus familiares e amigos.

O início do velório está previsto para (hoje) 23/11/2024, à partir das 12:00 hs, no velório Municipal.

O sepultamento às 16:00 hs, no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Leia Também