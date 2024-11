Funerária Fernandes -

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Walter Prieto Mourão, com 79 anos, ocorrido no dia 22/11/2024, em São Carlos.

Deixa seus filhos Carlos,Flávio, seus familiares e amigos.

O início do velório está previsto para (hoje) 22/11/2024, às 11:30 hs, no velório Municipal.

O sepultamento às 16:00 hs, saindo o féretro em cortejo às 15:30 hs para o Cemitério Santo Antonio de Pádua.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

