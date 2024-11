Crédito: Divulgação

Comunicamos com pesar o falecimento do Sr. Antonio Roberto Petrucelli, com 64 anos, ocorrido no dia

01/11/2024, em São Carlos.

Deixa a viúva Sra. Valdirene Aparecida da Costa, os filhos Nathalia, Rosana, Talia e Franco, familiares e Amigos.

O velório dar-se-á (hoje) dia 01/11/2024, à partir das 12:00 hs no

Velório Municipal e o sepultamento às 16:00 hs no Cemitério Nossa

Senhora do Carmo.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

