Funerária Fernandes informa nota de falecimento

O início do velório está previsto para às 07:00 hs do dia 29/06/2023, no Cerimonial Sta Cruz, Avenida São Carlos, 918- Centro - São Carlos.



O sepultamento dar-se-á dia 29/06/2023 às 11:15 hs, saindo o féretro em cortejo às 10:45 hs para o Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



Aos familiares e amigos, nossos sinceros sentimentos e que Deus conforte o coração de todos.