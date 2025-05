Funerária Fernandes informa nota de falecimento e missa de sétimo dia

Compartilhar no facebook

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de José Florindo de Andrade, aos 86 anos, ocorrido dia 23/05/2025, em São Carlos-SP.

Deixa seus filhos Roseli, Neusa, Ivone, Ivair, Ademir, Lair e sua esposa Terezinha Albaquer de Andrade e seus familiares.

O velório será neste Sábado, 24, a partir das 11h30 no Velório Municipal e o sepultamento às 15h30 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.



A Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

Convite de Missa de 7º dia

A família da Sra. Angela Antonia Cirelli Ferraz, agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada dia 24/05/2025 (Sábado), às 16:30 horas na Igreja São Benedito.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

