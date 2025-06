Funerária Fernandes informa nota de falecimento e convite de missa

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Araci Cavalheiro dos Santos, aos 79 anos, ocorrido dia 12/06/2025, em São Carlos-SP.

Deixa viúvo o Sr. Elizeu dos Santos

Deixa seus filhos Dirce, Neuza, Beatriz, Osmar e Edna e seus familiares.



O velório será nesta Sexta-Feira, 13, a partir das 11h00 no Velório Municipal e o sepultamento às 15:00h no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

CONVITE DE MISSA