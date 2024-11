Funerária Fernandes informa nota de falecimento e convite de missa

Comunicamos com pesar o falecimento da Sra. Maria Conceição Lindini Alves, com 85 anos, ocorrido no dia 28/11/2024,

em São Carlos. Era viúva.

Deixa os filhos Neide, Márcia, Nivaldo, Marcos, Edson, Jeferson e Tiago, seus familiares e amigos.

O início do velório está previsto para (hoje) 28/11/2024, às 10:30 hs, no velório Municipal de Ibaté.

O sepultamento às 13:30 hs, no Cemitério Municipal de Ibaté.

À Família enlutada, nossas mais sinceras condolências.