Funerária Fernandes informa Missa de 7º Dia

Convite de Missa de 7º dia

A família de Ângela Antonia Cirelli Ferraz

Agradecida pelas demonstrações de carinho recebidas de seus parentes e amigos, comunica que à missa de sétimo dia será celebrada sábado, 24, às 16h30 na Igreja São Benedito.

Por mais este ato de religião e amizade, antecipa seus sinceros agradecimentos.

NOTA DE FALECIMENTO

É com grande pesar que a Funerária Fernandes comunica o falecimento de Antonio Cintra, 80 anos, ocorrido sexta-feira, 23, em São Carlos. Deixa o filho Elias e a esposa Maria do Carmo Silva Cintra e seus familiares.

O velório será nesta sexta-feira, 23, a partir das 13h30 no velório municipal e o sepultamento às 16h45 no Cemitério Nossa Senhora do Carmo.

A família enlutada, nossas mais sinceras condolências.

